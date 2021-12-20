СМИ: Байден дал своей администрации четыре недели на то, чтобы предотвратить возможное вторжение России на Украину

Президент США Джо Байден по сообщениям американских СМИ дал своей администрации четыре недели на то, чтобы предотвратить возможное вторжение России на Украину.

Глава Белого дома поручил команде использовать все возможные инструменты для того, чтобы попытаться сдержать президента Владимира Путина, сообщил телеканалу CNN высокопоставленный чиновник, его имя не называется. По его словам, меры, которые принимает администрация Джо Байдена, очень продуманные. Но для того, чтобы их реализовать, у США осталось чуть меньше месяца. Собеседник пообещал, что новые санкции могут нанести значительные издержки российской экономике и финансовой системе в случае начала боевых действий на Украине. Он уверяет: ограничительные меры будут кардинально отличаться от тех, что США ввели из-за событий в Крыму в марте 14-го. Они были нацелены на сдерживание развития конкретных российских госкомпаний. При этом как отмечает CNN, 44-й президент Барак Обама тогда не стал вводить жёсткие санкции против Москвы. Теперь же Байден решил сделать всё иначе. Он приказал своей администрации действовать быстро, как только осенью разведка впервые обнаружила признаки возможного вторжения на Украину. По мере сосредоточения российских войск у границы тихая дипломатия быстро превратилась в резкие публичные предупреждения Путину, отмечает телеканал.



Российские войска остаются в большом количестве возле границы с Украиной, об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что военное ведомство продолжает следить за ситуацией.