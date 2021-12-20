Городской суд Минска начал рассматривать дело россиянина Егора Дудникова

Его обвиняют в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии.

21-летнего гражданина России задержали в Минске еще в начале мая. Поводом для разбирательства стало несколько десятков голосовых сообщений, которые Дудников отправил в один из Telegram-каналов. Следствие утверждает, что россиянин в записях призывает, цитирую, к противоправным действиям и захвату власти, насильственному изменению конституционного строя и формирует отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним. Своими сообщениями Дудников нагнетал напряженность и конфликтность в обществе и государстве, считают белорусские следователи.

Российский консул встретился с обвиняемым в СИЗО только спустя месяц после его задержания. Но Москва так и не потребовала экстрадиции арестованного на родину. Ранее Дудников рассказывал об избиениях силовиками, в том числе во время обыска в квартире, и угрозах «закопать» под землю. Он утверждает, что таким образом от него хотели добиться признания вины. На дело Дудникова обратил внимание и белорусский руководитель Александр Лукашенко. Он сказал, что россиянин администрировал оппозиционный чат «Отряды самообороны Беларуси».

Как сообщает следственный комитет Белоруссии, Егор Дудников полностью признал вину.