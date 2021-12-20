В Санкт-Петербурге после ночной метели высота снежного покрова выросла до 7 сантиметров

До полудня сегодняшнего дня в городе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 15 метров в секунду. По прогнозу, днем ожидается небольшой снег. В отдельных районах метель. Температура воздуха в течение суток от минус 9 до минус 11 градусов.