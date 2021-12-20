Москва ждет ответа, – заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Напомним, российские власти выдвинули несколько требований США и НАТО. Одно из них заключается в том, что Украина не должна стать членом североатлантического альянса. В Вашингтоне заявили, что ознакомились с предложениями России, но не будут вести консультации без участия Европы.
США пока не отреагировали на российские предложения по гарантиям безопасности
Москва ждет ответа, – заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.