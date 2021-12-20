Законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки может быть принят в весеннюю сессию, – сообщил агентству Интерфакс один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Законопроект сегодня внесен в Госдуму. Он вводит новое понятие – «запугивание». К пыткам будут приравниваться действия сотрудников ФСИН по принуждению к даче показаний. Пытки, совершенные представителями власти, будут расцениваться как особо тяжкое преступление и наказываться тюремным сроком до 12-ти лет лишения свободы.