Законопроект об ужесточении уголовного наказания за пытки может быть принят в весеннюю сессию, – сообщил агентству Интерфакс один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас. Законопроект сегодня внесен в Госдуму. Он вводит новое понятие – «запугивание». К пыткам будут приравниваться действия сотрудников ФСИН по принуждению к даче показаний. Пытки, совершенные представителями власти, будут расцениваться как особо тяжкое преступление и наказываться тюремным сроком до 12-ти лет лишения свободы.
2021-12-20T10:32:27+03:00
2021-12-20T10:55:26+03:00
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10:32, 20 декабря 2021
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