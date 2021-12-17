Президент США призвал население страны активнее вакцинироваться от коронавируса на фоне распространения нового штамма

Президент США Джо Байден призвал население страны активнее вакцинироваться от коронавируса на фоне распространения нового штамма. Байден отметил, что привитые люди могут в полной степени наслаждаться жизнью, учиться, работать и не испытывать неудобств от жестких ограничений.