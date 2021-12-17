Полиция в США получила ордер на доступ к информации в телефоне актера Алека Болдуина, сообщают американские СМИ. Ордер был выдан судом в штате Нью-Мексико, где проходили съемки фильма «Ржавчина», во время которых была убита оператор Галина Хатчинс. В телефоне Болдуина рассчитывают найти улики. Полиция намерена проверить электронные письма, истории поиска различных данных и другую информацию. Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием. Он утверждает, что не нажимал на курок, когда пистолет выстрелил.
2021-12-17T10:33:51+03:00
2021-12-17T10:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 17 декабря 2021
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