Полиция в США получила ордер на доступ к информации в телефоне актера Алека Болдуина, сообщают американские СМИ. Ордер был выдан судом в штате Нью-Мексико, где проходили съемки фильма «Ржавчина», во время которых была убита оператор Галина Хатчинс. В телефоне Болдуина рассчитывают найти улики. Полиция намерена проверить электронные письма, истории поиска различных данных и другую информацию. Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает со следствием. Он утверждает, что не нажимал на курок, когда пистолет выстрелил.