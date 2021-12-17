Концепцию развития отечественного кинематографа обсудят на встрече Мишустина с членами правительственного совета

Концепция развития отечественного кинематографа будет обсуждаться сегодня на встрече премьера Михаила Мишустина с членами правительственного совета. Как сообщил ранее советник президента по культуре Владимир Толстой, в документе говорится о конкретных мерах поддержки отрасли. Как ожидается, сегодня будет поднят вопрос и о финансовой поддержке отечественного кино. На средства, которые были выделены для Фонда кино и Министерства культуры 10 лет назад, сегодня можно снять в три раза меньше фильмов, подчеркнул Толстой.