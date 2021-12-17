Концепцию развития отечественного кинематографа обсудят на встрече Мишустина с членами правительственного совета

Концепция развития отечественного кинематографа будет обсуждаться сегодня на встрече премьера Михаила Мишустина с членами правительственного совета. Как сообщил ранее советник президента по культуре Владимир Толстой, в документе говорится о конкретных мерах поддержки отрасли. Как ожидается, сегодня будет поднят вопрос и о финансовой поддержке отечественного кино. На средства, которые были выделены для Фонда кино и Министерства культуры 10 лет назад, сегодня можно снять в три раза меньше фильмов, подчеркнул Толстой.
2021-12-17T10:32:59+03:00
2021-12-17T10:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 17 декабря 2021
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