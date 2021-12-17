Жители ряда американских штатов вновь страдают от непогоды

На американский Средний Запад обрушилась аномальная погода, вызвав снежные шквалы, пыльные бури, сильные ветры, грозы и даже торнадо в некоторых районах, таких как Висконсин и Миннесота — где смерчи никогда ранее не фиксировались в декабре. В Колорадо, Айове, Канзасе и Небраске десятки тысяч жителей остались без электричества. В Небраске произошли лесные пожары, торнадо, сильные ветры, дожди и снег. В некоторых городах среднего запады были установлены декабрьские рекорды из-за аномально теплой погоды. В юго-восточной Миннесоте мужчина был убит, когда 12-метровое дерево упало на него возле своего дома. В юго-западном Канзасе пыль, поднятая штормом, привела к двум авариям, в результате которых погибли три человека..В восточной Айове сильный ветер ударил полуприцеп, который перевернулся на бок, в результате чего погиб водитель. Причина дикой погоды, объясняют американские ученые, кроется в сочетании нескольких факторов, в том числе это связано с тем, что более теплый, чем обычно, воздух движется дальше на север.

По прогнозам, температура ниже нормы будет в ближайшее время на севере страны, а на юге будет выше нормы.