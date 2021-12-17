В Чили в возрасте 99-ти лет скончалась бывшая первая леди страны, вдова Аугусто Пиночета Лусия Ириарт

Считается, что именно она подтолкнула мужа к организации переворота против президента Сальвадора Альенде в 1973-м году. Лусия Ариарт была ближайшим советником супруга и оказывала большое влияние на политику Чили. Несколько лет назад ее обвинили в махинациях и хищении бюджетных средств.
2021-12-17T10:05:01+03:00
2021-12-17T10:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 17 декабря 2021
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