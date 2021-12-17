Госдума проведёт служебное расследование обстоятельств принятия закона об образовательных онлайн-платформах

Ранее его отклонил Совет Федерации.

На Совете Думы было принято решение создать согласительную комиссию и расследовать обстоятельства принятия законопроекта. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что будет проведён подробный анализ того, как именно утверждался текст и на каком этапе появились положения, вызвавшие недовольство в Совете Федерации.

Законопроект об образовательных онлайн-платформах, принятый Госдумой, отклонили в среду. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко утверждала, что во втором чтении из текста вычеркнули два слова и это изменило саму суть закона. Она также объявила, что министр просвещения Сергей Кравцов, вместо того, чтобы помочь исправить ошибки, продолжил добиваться принятия закона и «включил все свои рычаги, чтобы надавить на Совет федерации».

Ранее один из авторов текста сенатор Лилия Гумерова сказала агентству ТАСС, что речь идёт о технической ошибке. Она отметила, что когда законопроект перепечатывали в двух местах убрали слово «исключительно», из-за чего появилось возможность двойного трактования правил.

Законопроект, о котором идёт речь, обязывает школы и колледжи во время удалённого обучения использовать только одобренные российскими властями онлайн-платформы.