Экс-депутату парламента Камчатского края, который признался в случайном убийстве, предъявили еще одно обвинение

Бывшему депутату парламента Камчатского края, который признался в случайном убийстве человека, предъявили еще одно обвинение — в незаконной охоте.

Бизнесмен-миллиардер Игорь Редькин не имел специального разрешения, но все равно отправился на охоту. Он взял с собой карабин и тепловизор, чтобы легко находить животных в темноте. Первой жертвой экс-депутата стал бурый медведь. Следствие оценивает ущерб в 60 тысяч рублей и утверждает, что Редькин стрелял на территории населенного пункта, где охотиться вовсе запрещено. Предприниматель уже 4 месяца находится под домашним арестом по обвинению в убийстве человека. Миллиардер застрелил его на свалке, куда отправился, чтобы продолжить охоту на диких животных. Получивший пулю скончался в больнице. Сам экс-депутат признает вину, но утверждает, что убил человека случайно. Следственный комитет, в свою очередь, считает иначе: когда на экране тепловизора появилась светлая точка, Редькин не исключил, что ей может оказаться человек, а не дикое животное.

По новому обвинению бывшему депутату может грозить до двух лет лишения свободы.