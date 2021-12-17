Сокуров в письме к главе СПЧ рассказал об угрозе жизни после полемики о Кавказе с российским президентом

Режиссёр Александр Сокуров в письме к главе Совета по правам человека, в котором он состоит, рассказал об угрозе жизни после полемики о Кавказе с российским президентом. В СПЧ утечку письма в СМИ назвали ошибкой, хотя до этого же сами о нём рассказали.

В письме председателю СПЧ Валерию Фадееву режиссёр сообщил об оскорблениях, которые поступают от чеченцев. Александр Сокуров узнал об этом от друзей. Они же предупредили, что ему грозит реальная опасность. Единственной гарантией в письме главе Совета по правам человека Сокуров назвал вмешательство в ситуацию президента Владимира Путина. Об этом обращении первым рассказал «Интерфаксу» другой член СПЧ Александр Брод. Он добавил, что Сокуров в нём извинился перед президентским советом за своё выступление на встрече с Путиным. На ней в частности режиссёр призвал главу страны отпустить из состава России регионы, которые, по его мнению, не хотят в ней оставаться, речь главным образом шла о республиках Северного Кавказа. Путин резко ответил, что не надо толкать страну к опасной черте. Слова Сокурова вызвали недовольство главы Чечни. Парламент республики попросил генпрокуратуру и СК проверить высказывания режиссёра на экстремизм.

Письмо главе СПЧ, как сообщил сегодня Брод, не предназначалось для огласки. Он назвал большой ошибкой передачу обращения журналистам и призвал не делать из этой ситуации шоу.

Режиссёр подтвердил агентству РИА, что направлял письмо Валерию Фадееву, подчеркнув, что оно не предназначалось для публичного обсуждения.