ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ и предупредил о новых мерах в случае агрессии против Украины

Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции в отношении России и предупредил о новых ограничительных мерах в случае агрессии Москвы против Украины. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что пока неясно, о каких новых санкциях идет речь. Чижов также назвал полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».