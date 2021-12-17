ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ и предупредил о новых мерах в случае агрессии против Украины

Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции в отношении России и предупредил о новых ограничительных мерах в случае агрессии Москвы против Украины. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что пока неясно, о каких новых санкциях идет речь. Чижов также назвал полностью политизированной ситуацию вокруг сертификации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».
2021-12-17T09:37:55+03:00
2021-12-17T09:41:51+03:00
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09:37, 17 декабря 2021
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