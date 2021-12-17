Цена на нефть снижается в ходе сегодняшних торгов после подъема накануне

Стоимость февральских фьючерсов на марку Brent в Лондоне составляет более 74-х долларов за баррель. Как отмечает агентство «Интерфакс», участники рынка начали менять свои прогнозы по поводу спроса на нефть из-за роста инфицированных коронавирусом в мире.
2021-12-17T09:33:26+03:00
2021-12-17T10:09:22+03:00
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09:33, 17 декабря 2021
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