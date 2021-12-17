Бывшему депутату заксобрания Камчатки, который застрелил по ошибке человека, предъявлено обвинение в незаконной охоте

Бывшему депутату Законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину, который минувшим летом застрелил по ошибке человека, предъявлено обвинение в незаконной охоте, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Ущерб охотничьим ресурсам региона оценивается в 60 тысяч рублей. Игорь Редькин по решению суда находится под домашним арестом.