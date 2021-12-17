Госдума проведет служебное расследование из-за закона, который был одобрен несмотря на технические ошибки

Как сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, необходимо выяснить, на каком этапе рассмотрения документа появились положения, которые подвергла критике спикер Совет федерации Валентина Матвиенко. Верхняя палата парламента наложила вето на законопроект об образовательных онлайн-сервисах. Матвиенко отмечала, что при рассмотрении документа давление на сенаторов оказывал министр просвещения Сергей Кравцов.

Речь идет о законе об использовании в школах во время дистанционного обучения только государственных онлайн-ресурсов.