Центральный банк сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Аналитики ждут ее резкого повышения до 8,5%. Это связано с ростом инфляции, пояснил «Эху» экономист Игорь Николаев. Николаев считает, что резкое повышение ключевой ставки вряд ли приведет к существенному росту цен перед новогодними праздниками.
2021-12-17T09:04:47+03:00
2021-12-17T09:04:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:04, 17 декабря 2021
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