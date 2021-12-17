Центральный банк сегодня рассмотрит вопрос о ключевой ставке

Аналитики ждут ее резкого повышения до 8,5%. Это связано с ростом инфляции, пояснил «Эху» экономист Игорь Николаев. Николаев считает, что резкое повышение ключевой ставки вряд ли приведет к существенному росту цен перед новогодними праздниками.