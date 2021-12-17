РБК: Режиссер Александр Сокуров предупредил о поступающих в свой адрес угрозах

Режиссер Александр Сокуров, как сообщают источники газеты РБК, предупредил о поступающих в свой адрес угрозах. Он обратился к главе Президентского совета по правам человека Валерию Фадееву. Последний заявил, что пытается успокоить режиссера, но от дальнейших комментариев отказался. Что касается угроз, то они поступают из Чечни. Ранее глава республики Рамзан Кадыров предлагал компетентным органам дать правовую оценку высказывания Сокурова о регионах Северного Кавказа в составе России.