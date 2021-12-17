Американские спецслужбы арестовали бывшего сотрудника Пентагона по подозрению в шпионаже в пользу России

По данным министерства юстиции США, 63-летний Джейн Мюррей Роу, имеющий страж работы около 40 лет в оборонной сфере, в течение нескольких месяцев вел переписку с подставным агентом, который выдавал себя за представителя российского правительства. Он передал ему данные об электронном оснащении американских истребителей и заявлял о готовности продолжить сотрудничество. При этом к этому моменту Роу уже не работал в структурах Пентагона, так как был уволен как представляющий потенциальную угрозу за нарушение правил безопасности. После этого им заинтересовали в ФБР, так как подозреваемый имел доступ к секретной информации об аэрокосмических технологиях. Его задержали сотрудники ведомства в ходе спецоперации в Южной Дакоте.

Роу предъявлены обвинения в попытке передать данные о национальной безопасности иностранному правительству. Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ожидается, что подозреваемый предстанет перед судом уже сегодня.