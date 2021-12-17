Глава МЧС: Россия находится на одном из первых мест в мире по числу погибших в результате пожаров

Россия находится на одном из первых мест в мире по числу погибших в результате пожаров, сообщил в интервью газете РБК глава МЧС Александр Чуприян. Каждую минуту в стране происходит пожар, а каждый час в результате возгораний один человек погибает и один получает травму. Чуприян подчеркнул, что большая часть пожаров происходит в зданиях, которые МЧС законодательно не может проверять. Это, в частности, жилые помещения, а также транспорт.
2021-12-17T08:33:20+03:00
2021-12-17T08:33:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 17 декабря 2021
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