Глава МЧС: Россия находится на одном из первых мест в мире по числу погибших в результате пожаров

Россия находится на одном из первых мест в мире по числу погибших в результате пожаров, сообщил в интервью газете РБК глава МЧС Александр Чуприян. Каждую минуту в стране происходит пожар, а каждый час в результате возгораний один человек погибает и один получает травму. Чуприян подчеркнул, что большая часть пожаров происходит в зданиях, которые МЧС законодательно не может проверять. Это, в частности, жилые помещения, а также транспорт.