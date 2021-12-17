Суд над бывшим вице-премьером Маттео Сальвини продолжится сегодня в Италии

Ему вменяют незаконное удержание мигрантов.

Обвинение утверждает, что бывший замглавы правительства и по совместительству экс-министр внутренних дел Маттео Сальвини летом 2019-ого года превысил должностные полномочия и без законных оснований запретил заход в порты Италии корабля испанской неправительственной организации Open Arms. На борту тогда находились сто сорок семь спасённых в море мигрантов.

Сальвини настаивает, что своими действиями пытался защитить Италию от натиска нелегальных приезжих. По его словам, дело завели в интересах его политических оппонентов, которые придерживаются левых взглядов.

Как ранее сообщала немецкая медиакомпания «Дойче велле», среди тех, кто может выступить с показаниями в рамках слушаний – бывший премьер-министр Джузеппе Конте, действующий глава МВД Лучана Ламоржезе и голливудский актёр Ричард Гир. Последнего включили в список свидетелей, поскольку он лично посетил корабль с мигрантами, когда их не пускали на территорию Италии.

Ради этих слушаний сенат согласился снять с Сальвини неприкосновенность. В общей сложности бывшему вице-премьеру грозит до 15-ти лет лишения свободы.