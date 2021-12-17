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08:05, 17 декабря 2021

Евросоюз готовит полный набор санкций против России в случае войны с Украиной

Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с РФ из-за вероятности большого числа жертв и рассчитывает на дипломатическое урегулирование кризиса: «Численность нашей армии в разы меньше армии Российской Федерации. Если будет полномасштабная война, мы понимаем, что будут тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Мы этого не хотим», «Если может быть эскалация, иногда соседи запугивают ЕС, Украину, это выглядит провокационно, опасно. НАТО не должно Украине ничего, зато должно всем своим странам, если не устоит наша армия». Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, добавил Зеленский.


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