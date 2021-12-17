РБК: Сокуров опасается за свою жизнь после его полемики с президентом о Кавказе

Режиссер Александр Сокуров, по данным газеты РБК, опасается за свою жизнь после его полемики с президентом о Кавказе. Соответствующее письмо он направил в Совет по правам человека.

В письме на имя главы СПЧ Валерия Фадеева Александр Сокуров извиняется за то, что в ходе дискуссии с главой страны Владимиром Путиным предложил отпустить из России всех, кто не хочет жить в одном государстве. Режиссер предположил, что его критика федерализма на заседании Совета могла повлечь неприятные последствия для Фадеева. В обращении он подчеркивает, что видел гневную реакцию Кремля и согласен с тем, что он – дилетант, а таким не место в «столь профессиональной среде, как Совет». При этом затем Александр Сокуров отмечает, что никто в стране не будет защищать честь и достоинство СПЧ. Режиссер рассказал, что слышал об оскорбительных высказываниях от, как он выразился, чеченского сектора и опасается за свою жизнь. Единственной гарантией безопасности для себя режиссер видит воспрепятствование президентом дальнейшей эскалации этой ситуации. Свое письмо Сокуров комментировать не стал. Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал газете РБК, что уже говорил с ним и попытался его успокоить.

Ранее чеченский парламент направил обращение в Следственный комитет с требованием проверить слова режиссера на экстремизм.

В Кремле подчеркивали, что об аресте Александра Сокурова не может быть и речи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обращал внимание на очень доброе отношение главы страны к режиссеру.