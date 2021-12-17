Обсуждаемые Евросоюзом санкции на случай вторжения России на Украину могут коснуться частных банков, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. Какие конкретно финансовые организации могут попасть в черный список, не уточняется.
Кроме того, ЕС обсуждает отключение России от платежной системы SWIFT, добавили собеседники издания. Эту информацию ранее подтвердили в украинском МИДе. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что даже в руководстве самих стран Запада этот вариант считают технически проблематичным.
Обсуждаемые Евросоюзом санкции на случай вторжения России на Украину могут коснуться частных банков
Обсуждаемые Евросоюзом санкции на случай вторжения России на Украину могут коснуться частных банков, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. Какие конкретно финансовые организации могут попасть в черный список, не уточняется.