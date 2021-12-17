Обсуждаемые Евросоюзом санкции на случай вторжения России на Украину могут коснуться частных банков, пишет со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal. Какие конкретно финансовые организации могут попасть в черный список, не уточняется.

Кроме того, ЕС обсуждает отключение России от платежной системы SWIFT, добавили собеседники издания. Эту информацию ранее подтвердили в украинском МИДе. Однако агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что даже в руководстве самих стран Запада этот вариант считают технически проблематичным.