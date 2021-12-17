Президент Владимир Путин поручил ускорить передачу доступа компаниям к обезличенным данным граждан

Президент Владимир Путин поручил ускорить передачу доступа компаниям, работающим с искусственным интеллектом, к обезличенным данным граждан. Соответствующие поправки в законодательство, должны разработать правительство и Госдума.

Такое поручение глава государства утвердил по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», прошедшей 12 ноября – но опубликовано на сайте Кремля оно лишь сейчас. Срок его исполнения – 1-е марта.

Речь идет о любых персональных данных, которые содержатся в базах крупнейших ведомств и компаний. Биометрические данные при этом предполагается собирать в единую базу под контролем государства.