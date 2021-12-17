В Выборге умерла блокадница, которая сама себя прооперировала, не дождавшись помощи, пишет со ссылкой на ее родственников местное издание 47news.

90-летняя пенсионерка в ноябре разрезала себе живот, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Ее операцию врачи откладывали из-за выявленного у нее коронавируса. После этого ее все-таки госпитализировали — в ковидный госпиталь.

Официально причина смерти пока не называется. По данным внучки покойной, непосредственной связи с операцией пока не установлено. Сообщается, что у блокадницы было онкологическое заболевание.