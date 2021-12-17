Апелляционный суд в Киеве рассмотрит жалобу прокуратуры на меру пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку

Апелляционный суд в Киеве сегодня рассмотрит жалобу прокуратуры на меру пресечения украинскому политику Виктору Медведчуку по делу о поставках угля из Донбасса.

Украинское надзорное ведомство просит отправить под стражу главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», известного как кум президента России, или освободить его под залог в 1 млрд гривен, сообщают украинские СМИ. Дело, по которому прокуратура требует меры пресечения вплоть до помещения в СИЗО, касается обвинений в госизмене и содействии деятельности террористической организации. Силовики считают, что Виктор Медведчук участвовал в заговоре против Украины для подрыва энергетической безопасности страны. По версии спецслужб, он причастен к незаконной поставке угля из Донбасса 8 лет назад. Медведчук создавал искусственные препятствия для доставки сырья на Украину из ЮАР, утверждает следствие. В октябре суд в Киеве не стал отправлять политика под стражу, назначив ему домашний арест.

Украинские силовики расследуют причастность Виктора Медведчука и к другим преступлениям: он проходит фигурантом в деле о госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.