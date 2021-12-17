Центробанк, как ожидается, сегодня вновь повысит ключевую ставку

Об очередном повышении ставки, которое может произойти на сегодняшнем заседании совета директоров Банка России, официально не сообщалось. Однако, ранее на это намекнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она объявила, что рост ставки не превысит одного процента. При этом сохранение её нынешнего показателя в 7,5% маловероятно, добавила Набиуллина.

Ряд экспертов связывают уже седьмое в этом году повышение ключевой ставки со стремительным ростом уровня годовой инфляции. По данным Росстата, в ноябре она ускорилась и составила 8,4%, что на 0,3% больше по сравнению с данными прошлого месяца. Это максимальные показатели за 5 лет. По мнению специалистов Евразийского банка развития, Центробанк поднимет ставку на один процентный пункт, что обусловлено сохранением проинфляционного влияния со стороны мировых цен и проблем с поставками. Взгляды многих экономистов сходятся в том, что повышение ключевой ставки на 1% не позволит обесцениться рублю и замедлит рост инфляции.

Банк России начиная с марта в совокупности повысил ключевую ставку более чем на 3 процента.