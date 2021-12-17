Режиссер Александр Сокуров объявил об опасении за свою жизнь после полемики о Кавказе с президентом на заседании СПЧ

Режиссер Александр Сокуров объявил, что опасается за свою жизнь после полемики о Кавказе с президентом на заседании СПЧ, пишет сайт РБК со ссылкой на письмо режиссера. Он направил его председателю совета Валерию Фадееву. Подлинность текста, с которым ознакомились журналисты, подтвердили два неназванных члена Совета.

По словам Сокурова, об угрозе его жизни его предупредили друзья. Режиссер пишет, что знает об оскорбительных высказываниях от чеченцев и надеется только на защиту президента.

На заседании совета 9-го декабря Сокуров призвал Путина, цитата, «отпустить из состава России» все регионы, которые не хотят в ней оставаться. После этого парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить слова режиссера на экстремизм.