По меньшей мере 27 человек находятся в крайне тяжелом состоянии после крупного пожара в японской Осаке, Это передает агентство Kyodo News. Возгорание произошло в одном из зданий недалеко от главного городского вокзала. Причина пока не известна.
2021-12-17T06:48:04+03:00
2021-12-17T06:48:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:48, 17 декабря 2021
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