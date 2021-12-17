Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:03, 17 декабря 2021

Евросоюз готовит полный набор санкций против России в случае войны с Украиной

Евросоюз готовит полный набор санкций против России в случае войны с Украиной. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о серьезных последствиях в случае «дальнейшей агрессии» против Украины


Мы обсудили существенное наращивание Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. С десятками тысяч боеспособных войск, танков, артиллерии, бронетанковых подразделений, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы. Мы не видим никаких признаков того, что это наращивание останавливается или замедляется. Наоборот, она продолжается. Такое наращивание не имеет оправдания. Это провокационно. Это дестабилизирует. И это подрывает безопасность в Европе. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия. И будет нести высокую цену.


Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, добавил Столтенберг. Постпред России при ЕС Владимир Чижов сказал , что еще не ясно, какими будут новые санкции Евросоюза против России Ситуация вокруг сертификации «Северного потока — 2» полностью политизирована, добавил Чижов



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 245 6 45133 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26894 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 80 6 14615 10.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Российская военная угроза» Россия — не Советский Союз. Угрозы с востока для Европы нет. Если она и есть, то общая для европейцев, и она иная, глобальная. Она экономическая, климатическая, инфекционная, цифровая, миграционная…

5 88 6 11809 15.12
Блоги

МИД РФ: Настаиваем на невиновности нашего гражданина Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили…

5 144 6 19885 16.12
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Итоги уходящего года и перспективы года следующего Надо понять простую закономерность: чем менее популярен лидер, тем больше он зависит от силовиков, и эту зависимость нужно оплачивать…

5 56 6 27829 10.12
Блоги

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

5 184 6 30706 16.12
Блоги

+ Нобелевская речь Дмитрия Муратова Нобелевская речь Дмитрия Муратова Да, мы рычим и кусаем. У нас клыки и хватка. Но мы — условие движения. Мы — антидот от тирании…

5 231 6 91883 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Посол России в Германии: Это недружественный акт, и он не будет оставлен без реакции Комментарий по приговору германского суда, согласно которому за организацией убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине стояли российские госструктуры…

5 93 6 19254 16.12
Блоги

+ Вручение премии Европарламента имени Сахарова Вручение премии Европарламента имени Сахарова Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный. Премию за него получает его дочь Дарья Навальная…

5 194 6 40727 15.12
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 136 6 31625 14.12
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 30 6 7231 12.12
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Война и мы Если между Россией и Украиной будет война и Россия попытается оккупировать Украину, это станет для России самоубийством. Украине будет очень плохо, но России как государства вследствие этой войны не будет вовсе…

5 46 6 12463 16.12
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

На Саммит демократий неча пенять, коли… Вот эти талантливые инновационные мозги как раз и «утекают» в более процветающие, свободные и, да, демократические и правовые государства. К сожалению, это отмечается и в России тоже…

5 114 6 31326 12.12
Блоги

+ Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек 00:06 Взрыв в гимназии при монастыре в подмосковном Серпухове: пострадали 12 человек Подросток, устроивший самоподрыв выжил. Он находится в крайне тяжелом состоянии…

5 76 6 21927 13.12
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Он не понимает, ему объяснят Эксплуатация рабочих имеет целью получение прибыли. Это было главным мотивом. Теперь надо вернуть прибыль обратно семьям тех, кто ее обеспечил. Вот и наказание. Деньгами…

5 35 6 9916 15.12

Популярное за неделю

Новости

Суд в Ростове-на-Дону удалил с сайта показания подсудимого о присутствии российских военных в Донбассе Он показал, что работал заместителем начальника регионального управления по военному питанию в компании ООО «Технология» и требовал 90 тысяч рублей ежемесячно, чтобы не мешать поставкам продовольствия российским военным на Украину…

5 0 6 443
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не сомневаюсь, что Муратов понимает, что эта возможность вообще может быть призрачной. Но, я думаю, он бы презирал себя, если бы не попробовал…

5 13 6 59354 11.12
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3580648
«Судебные процессы Казахстана»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3668 12.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Армагеддон отложили? Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться…

5 413 6 139673 14.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 38 6 109078 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9356109
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5112337

Сегодня в эфире