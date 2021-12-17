Евросоюз готовит полный набор санкций против России в случае войны с Украиной. Об этом заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил РФ о серьезных последствиях в случае «дальнейшей агрессии» против Украины



Мы обсудили существенное наращивание Россией военной мощи в Украине и вокруг нее. С десятками тысяч боеспособных войск, танков, артиллерии, бронетанковых подразделений, беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы. Мы не видим никаких признаков того, что это наращивание останавливается или замедляется. Наоборот, она продолжается. Такое наращивание не имеет оправдания. Это провокационно. Это дестабилизирует. И это подрывает безопасность в Европе. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия. И будет нести высокую цену.



Россия должна вернуться к дипломатии и уважать суверенитет Украины, добавил Столтенберг. Постпред России при ЕС Владимир Чижов сказал , что еще не ясно, какими будут новые санкции Евросоюза против России Ситуация вокруг сертификации «Северного потока — 2» полностью политизирована, добавил Чижов