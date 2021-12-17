Режиссер Александр Сокуров сообщил об угрозе своей жизни после полемики о Кавказе с президентом на заседании СПЧ, пишет сайт РБК со ссылкой на письмо режиссера. Он направил его председателю совета Валерию Фадееву. Подлинность текста, с которым ознакомились журналисты, подтвердили два неназванных члена Совета.

По словам Сокурова, о том, что его жизнь в опасности, его предупредили друзья. Он пишет, что знает об оскорбительных высказываниях от чеченцев и надеется только на защиту президента.

Ранее режиссер называл необоснованными угрозы со стороны чеченских властей привлечь его к ответственности за экстремизм после его предложения отсоединить регионы Кавказа, не желающие находиться в составе России. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

На заседании совета 9-го декабря Сокуров призвал Путина, цитата, «отпустить из состава России» все регионы, которые не хотят в ней оставаться, имея в виду прежде всего республики Северного Кавказа. После этого парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить Сокурова на экстремизм.