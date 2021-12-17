Bloomberg: На Западе считают отключение России от банковской системы SWIFT проблематичным

Об этом пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. Именно эту меру, по его данным, обсуждает как один из радикальных вариантов новых санкций против Москвы Вашингтон со своими европейскими союзниками. Другие варианты – ограничения на конвертацию валюты или госзаймы. Потенциальную необходимость новых ограничений там в администрации президента Джо Байдена связывают с тем, что Россия не показывает готовности к отводу войск от границы с Украиной, пишет Bloomberg.

Вместе с тем отключение России от международной системы проводки межбанковских платежей источники агентства называют проблематичным из-за возможных проблем у покупателей российских энергоресурсов. И в целом среди западных лидеров, по данным Bloomberg, нет единства по поводу дальнейших шагов в санкционной политике: за переговоры с Москвой выступают Германия, Франция, Италия и Испания.