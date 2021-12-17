В Ленинградской области умерла блокадница, которая была вынуждена сама себя оперировать

Об этом пишет со ссылкой на ее родственников местное издание 47news.

90-летняя пенсионерка в ноябре самостоятельно разрезала себе живот, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, не дождавшись медицинской помощи. Операцию медики откладывали из-за выявленного у нее коронавируса. После этого ее все-таки госпитализировали — в ковидный госпиталь в Выборге.

Официально причина смерти пока не называется. Сообщается, что у блокадницы было онкологическое заболевание. Однако по данным внучки покойной, непосредственной связи с операцией пока не установлено.