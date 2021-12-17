В Свердловской области суд назначил 3 млн рублей компенсации бывшему заключенному за пытки в колонии

Об этом пишет «Новая газета». Жителя Краснодарского края Иван Питько в 2014-м в колонии изнасиловали палкой, в результате чего он получил тяжелые травмы, перенес 9 операций и остался инвалидом.

К 2020-му все участники изнасилования и избиения были осуждены на различные сроки. Бывший замначальника колонии получил 8,5 лет, глава колонии на данный момент под следствием.