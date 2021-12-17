Его задержали накануне на встрече с жителями района Хамовники и вскоре отпустили из полиции с протоколом по статье КоАП «Нарушение порядка проведения митинга».
На встрече обсуждалось изменение автобусных маршрутов в центре столицы, на которую жалуется часть москвичей.
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину грозит арест до 15 суток из-за встречи с избирателями
Его задержали накануне на встрече с жителями района Хамовники и вскоре отпустили из полиции с протоколом по статье КоАП «Нарушение порядка проведения митинга».