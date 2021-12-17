Reuters: Российский Центробанк собирается запретить инвестиции в криптовалюты

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, в ЦБ видят в растущем числе транзакций с криптовалютами риски финансовой нестабильности из-за резких колебаний их стоимости. Пока Центробанк обсуждает возможный запрет с экспертами и участниками рынка. По словам одного из них, ограничения, в случае, если они будут одобрены законодателями, затронут только новые операции с такими активами, но не владение уже купленными криптовалютами.

В ЦБ официально тему агентству комментировать отказались, но анонсировали публикацию доклада с позицией регулятора по этому вопросу.