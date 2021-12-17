В Ярославле оштрафовали главу военно-патриотического клуба за спектакль с призывом убивать геев

Об этом пишет местное издание 76.ru. Мировой судья выписала главе клуба «Десантник» Андрею Палачеву штраф в 5000 рублей. На него пожаловалась прокуратура, которая усмотрела в постановке распространение информации, которая вредит развитию детей.

В августе на шоу к 20-летию клуба в местном ДК воспитанники Палачева положили одному из участников на пресс белую плиту с призывающему к убийствам тексту и разбили ее кувалдой. Сам Палачев назвал это шуткой.