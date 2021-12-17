Участниц группы Pussy Riot задержали за старые публикации со свастиками в соцсетях

Об этом участница группы Мария Алехина рассказала сетевому изданию «Медиазона*»,

Она уточнила, что ее задержали на выходе из квартиры и отвезли в ОВД «Тверской». Там ей выписали протокол по статье КоАП о демонстрации нацистской символики за публикацию 2015-го года в соцсети инстаграм изображения Александра Лукашенко со свастиками.

Аналогичную статью вменяют и другой задержанной участнице группы, Людмиле Штейн — за публикацию в фейсбуке 2018-го года. Обеим грозит до 15 суток, таким образом они могут встретить Новый год в заключении.

Издание «Медиазона*» в России признано иноагентом.

* "Медиазона" - СМИ, признанное иностранным агентом.