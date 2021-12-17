Суд в Ростове-на-Дону удалил с сайта показания подсудимого о присутствии российских военных в Донбассе

О воинских частях, дислоцированных на территории непризнанных ЛНР и ДНР говорил осужденный по делу о посредничестве во взятках. Он показал, что работал заместителем начальника регионального управления по военному питанию в компании ООО «Технология» и требовал 90 тысяч рублей ежемесячно, чтобы не мешать поставкам продовольствия российским военным на Украину.

В пресс-службе суда пояснили, что не могут повлиять на показания подсудимого, но нигде, кроме них, это утверждение не фигурировало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что составители текста приговора могли ошибиться.

Текст приговора с этими показаниями был удален с сайта Кировского районного суда, но остался в его копии в веб-архиве.

Подсудимый вину признал и получил 5 лет колонии общего режима.