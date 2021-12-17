Z Архив новостей новости
5 0 6 77
04:05, 17 декабря 2021

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Об этом стало известно только что по итогам завершившегося поздно вечером саммита лидеров 27 стран блока. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.
Речь идет о санкциях, привязанных к реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Их ввели еще в 2014 году.
Также по итогам саммита лидеры стран ЕС выступили с заявлением о готовности вводить новые санкции против режима Александра Лукашенко за миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Российская военная угроза» Россия — не Советский Союз. Угрозы с востока для Европы нет. Если она и есть, то общая для европейцев, и она иная, глобальная. Она экономическая, климатическая, инфекционная, цифровая, миграционная…

5 88 6 11764 15.12
Блоги

МИД РФ: Настаиваем на невиновности нашего гражданина Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили…

5 143 6 19633 16.12
Новости

С сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе Речь идет о решении судьи Леонарда Шолохова по делу о поставках продуктов питания военнослужащим…

5 34 6 5033
Блоги

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

5 181 6 29730 16.12
Новости

Ростовский суд рассмотрел дело, в котором осуждённый утверждал, что связан с поставками провизии военным РФ на Украине Ранее Москва неоднократно отрицала, что её армия пересекала границу…

5 41 6 7399
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 80 6 14610 10.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 245 6 45126 10.12
8читать ;смотреть
Новости

В Кремле назвали ошибкой информацию о присутствии российских войск в Донбассе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять на восток соседней страны только гуманитарную помощь…

5 39 6 7880
Блоги

Посол России в Германии: Это недружественный акт, и он не будет оставлен без реакции Комментарий по приговору германского суда, согласно которому за организацией убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине стояли российские госструктуры…

5 92 6 19097 16.12
Блоги

+ Вручение премии Европарламента имени Сахарова Вручение премии Европарламента имени Сахарова Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный. Премию за него получает его дочь Дарья Навальная…

5 194 6 40638 15.12
8читать ;смотреть
Новости

Znak.com: Суд в Ростове-на-Дону опубликовал приговор с подтверждением присутствия российских военных в Донбассе Речь идет о коррупции при поставках продовольствия…

5 24 6 5118
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 136 6 31612 14.12
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 30 6 7225 12.12
Новости

Посольство России в Берлине назвало высылку российских дипломатов из Германии недружественным шагом В дипмиссии сочли эти действия немотивированными и пообещали соответствующе отреагировать в ближайшее время…

5 21 6 6971
Новости

Ростовский суд опубликовал приговор, где косвенно подтверждается присутствие российских военных на юго-востоке Украины В приговоре судья упомянул о поставках питания в воинские части Вооруженных сил России, расположенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик…

5 33 6 8275
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26886 10.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Baza: В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции №3 Марина Чайко У нее в квартире прошел обыск…

5 8 6 11871
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не сомневаюсь, что Муратов понимает, что эта возможность вообще может быть призрачной. Но, я думаю, он бы презирал себя, если бы не попробовал…

5 13 6 59322 11.12
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3580648
«Судебные процессы Казахстана»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3656 12.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Армагеддон отложили? Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться…

5 413 6 139493 14.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 38 6 109052 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9356096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5112260

Сегодня в эфире