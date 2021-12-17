Об этом стало известно только что по итогам завершившегося поздно вечером саммита лидеров 27 стран блока. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.
Речь идет о санкциях, привязанных к реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. Их ввели еще в 2014 году.
Также по итогам саммита лидеры стран ЕС выступили с заявлением о готовности вводить новые санкции против режима Александра Лукашенко за миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой.
Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода
Об этом стало известно только что по итогам завершившегося поздно вечером саммита лидеров 27 стран блока. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 31 июля 2022 года.