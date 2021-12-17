Жителей столичного региона в выходные ожидают низкое атмосферное давление и метель

Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, порывы ветра в Москве будут достигать 17 метров в секунду, а давление упадет до 730 мм рт. ст. при норме в 748.

После этого в начале следующей недели в Москву придет резкое похолодание.