The Guardian: Премьер Великобритании Борис Джонсон устроил в своей резиденции вечеринку во время локдауна в мае 2020

Об этом пишет газета The Guardian. Как узнали ее источники, глава правительства устроил праздник примерно для 20 своих сотрудников с пиццей и алкоголем. Мероприятие провели несмотря на строгий запрет собраний в закрытых помещениях из-за коронавируса. Сам премьер-министр, по данным газеты, провел там не более 15 минут, но некоторые задержались до поздней ночи.

Пресс-служба Джонсона настаивает, что в тот день у него были только рабочие встречи, а его подчиненные действительно общались, но лишь на открытом воздухе в саду, с соблюдением всех мер предосторожности.