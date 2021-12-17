Фигурантам дела о нападении на отца с ребенком в Новой Москве продлили арест

Об этом сообщает столичная прокуратура. Меру пресечения 4 обвиняемым установили до 5 февраля следующего года.

По данным следствия, они напали на мужчину с ребенком вечером 4-го ноября и создали угрозу его жизни. По поручению главы СК Александра Бастрыкина вскоре после возбуждения дела его переквалифицировали на более тяжкую статью – покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору. Сами подсудимые признают вину лишь по первоначальной статье – хулиганство. Им грозит срок вплоть до пожизненного.