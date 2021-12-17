Европарламент призвал Брюссель ввести санкции против России за преследование международной организации «Мемориал»

Опубликованная на сайте парламента резолюция осуждает попытки российских властей закрыть «Мемориал*» и призывает главу европейской дипломатии Жозепа Борреля принимать меры ко всем причастным лицам.

«Мемориал*» одним из первых внесли в реестр НКО-иностранных агентов после принятия соответствующего закона, а 28-го декабря Верховный суд России рассмотрит иск о ликвидации историко-просветительского общества и правозащитного центра «Мемориал*» как работающих с нарушением конституции – из-за систематического непроставления маркировки о статусе иноагента.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.