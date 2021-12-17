На Центральную Россию идут 30-градусные морозы, предупреждает Гидрометцентр

Как рассказал агентству ТАСС научный руководитель организации Роман Вильфанд, в целом ряде регионов европейской части страны дневные температуры опустятся до 15-21 градусов мороза, ночные будут доходить до 26-35 градусов. Холоднее всего будет в Ивановской, Ярославской и Костромской областях.

В столичном регионе похолодание начнется в воскресенье. Пик морозов ожидается ко вторнику.