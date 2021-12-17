Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций сезона 2022-23 гг

Они определились по итогам жеребьевки турнира, которая проходила в швейцарском Ньоне. Российская команда попала во вторую группу лиги В. Вместе с ней там оказались Исландия, Израиль и Албания.

Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин назвал такой состав противников, цитата «ровным».