Они определились по итогам жеребьевки турнира, которая проходила в швейцарском Ньоне. Российская команда попала во вторую группу лиги В. Вместе с ней там оказались Исландия, Израиль и Албания.
Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин назвал такой состав противников, цитата «ровным».
Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций сезона 2022-23 гг
Они определились по итогам жеребьевки турнира, которая проходила в швейцарском Ньоне. Российская команда попала во вторую группу лиги В. Вместе с ней там оказались Исландия, Израиль и Албания.