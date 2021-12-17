Z Архив новостей новости
5 1 6 300
02:04, 17 декабря 2021

Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций сезона 2022-23 гг

Они определились по итогам жеребьевки турнира, которая проходила в швейцарском Ньоне. Российская команда попала во вторую группу лиги В. Вместе с ней там оказались Исландия, Израиль и Албания.
Главный тренер национальной сборной Валерий Карпин назвал такой состав противников, цитата «ровным».


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Российская военная угроза» Россия — не Советский Союз. Угрозы с востока для Европы нет. Если она и есть, то общая для европейцев, и она иная, глобальная. Она экономическая, климатическая, инфекционная, цифровая, миграционная…

5 88 6 11764 15.12
Блоги

МИД РФ: Настаиваем на невиновности нашего гражданина Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З.Хангошвили…

5 143 6 19633 16.12
Новости

С сайта ростовского суда убрали текст приговора, где упоминались российские военные в Донбассе Речь идет о решении судьи Леонарда Шолохова по делу о поставках продуктов питания военнослужащим…

5 34 6 5033
Блоги

С сайта ростовского суда удалили приговор, в котором говорилось о поставках продовольствия российским военным в ДНР и ЛНР В Кремле, комментируя приговор, предположили, что речь идет об ошибке человека, который писал этот текст…

5 181 6 29730 16.12
Новости

Ростовский суд рассмотрел дело, в котором осуждённый утверждал, что связан с поставками провизии военным РФ на Украине Ранее Москва неоднократно отрицала, что её армия пересекала границу…

5 41 6 7399
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Достойно Запад отметил Международный день прав человека Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля — очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема…

5 80 6 14610 10.12
Блоги

+ Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ 01:10 Владимир Путин: В российском правительстве в 90-е работали кадровые сотрудники ЦРУ Речь о сотрудниках американской разведки зашла после реплики одного из участников встречи адвоката Генри Резника о том, что, по его мнению, «Россия стала враждебной всему миру»...

5 245 6 45126 10.12
8читать ;смотреть
Новости

В Кремле назвали ошибкой информацию о присутствии российских войск в Донбассе Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия поставляла и продолжает поставлять на восток соседней страны только гуманитарную помощь…

5 39 6 7880
Блоги

Посол России в Германии: Это недружественный акт, и он не будет оставлен без реакции Комментарий по приговору германского суда, согласно которому за организацией убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине стояли российские госструктуры…

5 92 6 19097 16.12
Блоги

+ Вручение премии Европарламента имени Сахарова Вручение премии Европарламента имени Сахарова Её лауреатом в этом году стал российский политик Алексей Навальный. Премию за него получает его дочь Дарья Навальная…

5 194 6 40638 15.12
8читать ;смотреть
Новости

Znak.com: Суд в Ростове-на-Дону опубликовал приговор с подтверждением присутствия российских военных в Донбассе Речь идет о коррупции при поставках продовольствия…

5 24 6 5118
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что вы в итоге поддержали Вот за это вы призывали голосовать «против «Единой России»? Это вы считаете оппозицией? Вы не считаете нужным в свете таких заявлений тех, за кого вы призывали голосовать, публично признать ошибочность своих призывов?..

5 136 6 31612 14.12
Блоги

Алла Борисова журналист

Глядя «оттуда» Если слушать речь нобелевского лауреата Дмитрия Муратова не из России, а, скажем, из Израиля, реакция на нее будет отличаться от реакции в России…

5 30 6 7225 12.12
Новости

Посольство России в Берлине назвало высылку российских дипломатов из Германии недружественным шагом В дипмиссии сочли эти действия немотивированными и пообещали соответствующе отреагировать в ближайшее время…

5 21 6 6971
Новости

Ростовский суд опубликовал приговор, где косвенно подтверждается присутствие российских военных на юго-востоке Украины В приговоре судья упомянул о поставках питания в воинские части Вооруженных сил России, расположенных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик…

5 33 6 8275
Блоги

+ Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей 01:19 Депутата-единоросса подозревают в хищении средств на отдых детей Запись оперативной съемки, на которой чиновник обсуждает со своими подчиненными из лагеря «Орленок», как экономить на еде для детей. Например, давать им котлеты только в день приезда инспекции…

5 103 6 26886 10.12
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Baza: В Москве задержана глава межрайонной налоговой инспекции №3 Марина Чайко У нее в квартире прошел обыск…

5 8 6 11871
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Не сомневаюсь, что Муратов понимает, что эта возможность вообще может быть призрачной. Но, я думаю, он бы презирал себя, если бы не попробовал…

5 13 6 59322 11.12
#слушать 49:47 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3580648
«Судебные процессы Казахстана»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3656 12.12
Блоги

Лилия Шевцова публицист

Армагеддон отложили? Нужно готовиться к новым встряскам. Москве придется поднимать планку еще выше — снижение планки сигнал слабости. Из этой западни путинской России уже не выбраться…

5 413 6 139493 14.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Укушенный Путин, Сокуров, Генри Резник, Муратов… Красивая картинка последнего заседания Совета по правам человека безнадежно испорчена. Скандал на всю державу, да и на весь мир…

5 38 6 109052 13.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9356096
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5112260

Сегодня в эфире