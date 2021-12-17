Фигурантам дела о контрабанде кокаина через российское посольство в Аргентине запросили до 19 лет

Об этом объявили в пресс-службе Дорогомиловского суда столицы.

Максимальный срок обвинение требует для бизнесмена Андрея Ковальчука, которого считает организатором контрабанды наркотиков. Бывшему завхозу российского посольства в Буэнос-Айресе Али Абянову просят 18 лет. Предпринимателям Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову, пытавшимся получить груз уже в Москве, грозит 17 и 15 лет соответственно. Оглашение приговора назначено на 22-е декабря.

В общей сложности по делу о контрабанде 400 кг кокаина спецбортом из Аргентины в Россию в 2018-м году арестовано 6 человек, еще двух судят в Буэнос-Айресе.