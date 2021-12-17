Руководство немецкой редакции телеканала RT пообещало обратиться в российский суд из-за блокировки на сайте Youtube

Об этом объявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель канала Динара Токтосунова. Также она напомнила, что канал уже ведет судебный процесс в Германии и назвала ограничения против своих коллег, цитата, «безумием».

О блокировке канала на Youtube в первый день после запуска вещания сообщалось накануне. В руководстве сайта это объяснили своей политикой, которая запрещает владельцам ранее заблокированных каналов открывать новые для обхода уже существующих ограничений.

В России американскому видеохостингу еще в сентябре грозил блокировкой Роскомнадзор, если сайт продолжит, как считает регулятор, дискриминировать российский контент и ограничивать работу канала RT.